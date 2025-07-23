К 130-летию со дня рождения Есенина в Рязанской области отремонтировали вокзальный комплекс на станции Дивово

К 130-летию Сергея Есенина железнодорожники завершили ремонтные работы на вокзале станции Дивово Рязанской области, где действует постоянная экспозиция, посвященная поэту, и откуда он когда-то отправился в «большую литературу».

В ходе ремонта был обновлен фасад здания общей площадью почти 400 кв. м. Теперь гостей, прибывающих на станцию, встречает обновленный вокзал. Его цокольный этаж окрашен в коричнево-красный цвет, стены – в кораллово-красный. На ярком фоне выделяются белые архитектурные элементы декора – русты, подчеркивающие красоту здания.

Кроме того, был выполнен косметический ремонт входной группы. На энергосберегающую заменена система освещения в зале ожидания, где представлены экспонаты из фондов музея-заповедника С. Есенина в Константиново.

Проведено благоустройство прилегающей территории: частично заменено плиточное покрытие на платформах, окрашены полосы безопасности, бордюры, скамейки, урны и погодные модули.

Железнодорожная станция Дивово была открыта в 1864 году. Это ближайшая железнодорожная станция к селу Константиново, которое станет одним из центральных мест масштабных юбилейных мероприятий в Рязанской области, приуроченных к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. Помимо музейной экспозиции, посвященной поэту, в здании вокзала, на привокзальной площади ему установлен бронзовый памятник.