К 130-летию Есенина в Рязани запустили «Поэтический рейс» на мотрисе 

В Рязанской области стартовал историко-культурный проект «Поэтический рейс», посвящённый 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. Проект, организованный железнодорожниками, рассчитан на учащихся средних и высших учебных заведений и продлится до конца декабря этого года.

«Поэтический рейс» состоит из двух частей:

Поездка на мотрисе (специальный самоходный вагон) от станции Рязань-1 до станции Дивово.

Посещение экспозиции в здании вокзала станции Дивово.

Участникам расскажут об особенностях творчества поэта и о малоизвестных фактах его биографии. Первыми пассажирами «Поэтического рейса» стали студенты Рязанского государственного университета имени С. Есенина.

Станция Дивово имеет особое значение: она является ближайшей к селу Константиново, где родился Есенин. Именно отсюда в 1912 году поэт отправился в Москву, чтобы покорить столицу.

К 130-летию Сергея Есенина здание вокзала Дивово было отремонтировано, также проведено благоустройство прилегающей территории.