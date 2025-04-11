Южный обход Рязани, мост-дублёр через Оку включили в план правительства РФ

Правительство России утвердило шестилетний план дорожной деятельности, в рамках которого планируется построить и реконструировать свыше 3,7 тыс. километров автомобильных магистралей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ станет одним из ключевых механизмов реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Среди приоритетных направлений — повышение уровня обустройства дорог федерального значения, включая строительство новых объектов, модернизацию существующих участков, а также установку освещения и шумозащитных конструкций.

Часть работ выполнят в Рязанской области.

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В числе наиболее масштабных проектов — строительство Южного обхода Рязани, который станет частью трассы М-5 «Урал». Кроме того, в план включено строительство моста-дублёра через реку Оку, что позволит разгрузить существующие транспортные артерии.

Одновременно предусмотрено обустройство стационарного освещения на ряде участков автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо». Работы будут проведены в населённых пунктах Ершово, Рябиновка и Малиновка. Также планируется установка освещения на отрезках трассы Р-22 «Каспий» в границах Рязанской области. Всего в перечень вошло более 15 участков протяжённостью от нескольких сотен метров до нескольких километров. Это повысит безопасность движения, особенно в тёмное время суток.

Кроме того, предусмотрена реконструкция системы освещения на трассе Р-132 на участках, проходящих через населённые пункты Леденевка, Маково, Стрелецкие Выселки, Первомайский, Поярково, Захарово и Попадьино. Ещё два новых участка трассы в районе Михайлова будут оборудованы освещением впервые.

Также на трассе М-5 «Урал», ориентировочно в районе села Пехлец, будет установлен акустический экран. Конструкция обеспечит дополнительную защиту жилых территорий от шума, исходящего от транспортного потока.