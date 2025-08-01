В последнее время несколько случаев, связанных с так называемыми «чёрными вдовами», получили широкую огласку. Один из них — история студентки Ангелины, которая после нескольких встреч вышла замуж за участника СВО, а после его гибели попыталась получить положенные компенсационные выплаты, несмотря на начатый бракоразводный процесс.

О том, как такие женщины знакомятся с бойцами и что с этим делать, рассказали в беседе с aif.ru военный волонтёр Роман Алехин и правозащитник Андраник Григорян.

Медсестра, пять браков и госпиталь

По словам Алехина, одна из «чёрных вдов» устроилась медсестрой в госпиталь, где выходила замуж за тяжелораненых бойцов СВО, рассчитывая получить компенсации после их гибели.

«Она помогала в госпитале, ухаживала за ранеными. Выходила замуж за тех, кому, как считалось, осталось немного. В итоге оформила брак с пятью бойцами и получила выплаты. Когда это вскрылось, её отстранили от работы», — рассказал волонтёр.

Брак по расчету: дело бойца «Варяга»

Другой громкий случай связан с рязанским бойцом Георгием Костырко по прозвищу Варяг. Он познакомился с 22-летней Ангелиной в интернете, и в августе 2024 года они поженились. Близкие мужчины скептически относились к отношениям — с начала СВО он приезжал в отпуск всего трижды, а времени на настоящее знакомство было мало.

Позже Костырко узнал об изменах жены, подал на развод и добился его в суде. Решение о расторжении брака было вынесено 25 февраля 2025 года и должно было вступить в силу 25 марта. Однако 9 марта Костырко погиб в зоне СВО. Несмотря на формально ещё действующий брак, Ангелина была лишена права на выплаты.

Уязвимость возвращающихся бойцов

По словам Алехина, бойцы особенно уязвимы после возвращения с фронта или госпитализации. В мирной обстановке психика расслабляется, и мужчинам становится проще навязать чужие решения.

«На фронте боец напряжён и отказывается от всего лишнего. А когда оказывается в отпуске или госпитале, теряет внутреннюю защиту — становится восприимчив к манипуляциям», — пояснил волонтёр.

Он сравнил это состояние с мышечным напряжением: как только мышца расслабляется, её труднее вновь привести в тонус — так и с психикой после боевых действий.

Правозащитник Андраник Григорян добавил, что в современных реалиях термин «чёрная вдова» уже применяют не только к преступницам, но и к женщинам, которые используют внешность и обаяние для финансового обогащения за счёт гибели солдат.

Как бороться с «чёрными вдовами»

Для снижения риска Алехин предложил ввести так называемое «время тишины» — паузу, которую обычно дают парам перед разводом, чтобы обдумать решение. Он считает, что такую же практику следует применять и перед заключением браков с участниками СВО.

«Бойцам нужно давать время подумать перед свадьбой. Также следует настаивать, чтобы они проходили консультации с психологами перед таким важным решением», — считает волонтёр.

Он также призвал сотрудников ЗАГСов быть более внимательными и проверять повторные браки за короткий срок.

«Если у женщины это, к примеру, второй или третий брак за год — это повод задуматься и проверить ситуацию», — уверен волонтёр.

По словам Григоряна, проблема «чёрных вдов» остаётся серьёзной: к нему регулярно обращаются родственники пострадавших, столкнувшихся с мошенничеством и обманом.

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