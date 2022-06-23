Юристы рассказали, как не стать жертвой лже-работодателей

Цели мошенников могут быть разными – развод на деньги, сбор персональных данных, бесплатная работа. Эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, как распознать мошенников, действующих под видом работодателей. Об этом сообщила пресс-служба HeadHunter.

Самая распространённая схема – сбор персональных данных. Мошенник просит заполнить анкету к вопросами, не относящимися к работе. Эти сведения могут в дальнейшем использовать, к примеру, для оформления кредита. Юрист рекомендует в случае подозрительного поведения «работодателя» не предоставлять никаких документов.

Ещё один способ – развод на деньги. Это может быть оплата некоего обучения, оформления документа или гарантии. Следует помнить, что порядочные работодатели не просят денег у соискателей.

С третьим видом мошенничества часто сталкиваются фрилансеры. Суть в том, что соискателю предлагают выполнить объёмное тестовое задание. После отправки готового материала «работодатель» отказывает в сотрудничестве или прерывает связь.

Опасный вид мошенничества – сокрытие сути работы. К примеру, описание вакансии расплывчатое, при этом требования к кандидатам указаны минимальные. Обычно авторы подобных объявлений стараются привлечь максимальное число людей для сомнительной деятельности.

Следует соблюдать осторожность и при устройстве курьером. Эксперты предостерегают от работы в сомнительных компаниях, доставляя запечатанные пакеты. Так могут распространяться запрещённые вещества.