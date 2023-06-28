Юристы призывают изменить правила выдачи кредитов во избежание случаев мошенничества

Юристы предлагают изменить правила выдачи кредитов. По словам специалистов, это поможет уменьшить случаи мошенничества.

Количество случаев, когда человек вынужден выплачивать кредит, который на него оформили мошенники, в России все еще остается высоким. Юристы считают, что в борьбе с этой проблемой поможет несколько мер.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», одна из них – снижение кредитного лимита или его «очное» оформление для лиц старше 45 лет. По словам юриста Виктора Иванова, ограничение на выдачу, например, до 100 000 рублей, позволит людям выплатить кредитную сумму, даже если она была оформлена из-за мошенников.

Также эксперт отмечает, что в борьбе с кредитным мошенничеством банкам необходимо тщательнее проверять информацию о потребителе, его доходах и целях займа.

При этом эксперты напоминают, что даже если человек уже стал жертвой мошенников, он должен обратиться в полицию с заявлением о признании кредитного договора недействительным, либо подать заявление о признании банкротом.