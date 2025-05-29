Юрист Углов: у ФК «Химки» есть шансы оспорить невыдачу лицензии

Футбольный клуб «Химки» не сможет выступать в следующем сезоне Российской премьер-лиги. Комиссия РФС по лицензированию отказала команде в выдаче лицензии, а апелляционная инстанция поддержала это решение, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Несмотря на то, что «Химки» по итогам чемпионата набрали достаточное количество очков для сохранения прописки, участие в РПЛ невозможно без соответствующего допуска.

По словам юриста юридической компании «Право-Сити» Степана Углова, отказ может быть формально обоснован — ведь клубы должны не только успешно играть, но и выполнять требования, закреплённые в Правилах РФС по лицензированию.

«Лицензия — это не просто бумага, это подтверждение того, что клуб соответствует целому ряду обязательных критериев. Среди них — спортивные, правовые, финансовые и инфраструктурные требования», — пояснил Углов.

Особое внимание уделяется критериям категорий «А» и «D». Их несоблюдение автоматически означает отказ, вне зависимости от спортивных успехов команды.

Пока не раскрыты официальные причины отказа, но возможные основания давно известны — долги перед игроками или тренерами, отсутствие необходимых документов, инфраструктурные проблемы или ошибки в регистрации клуба.

Следующим шагом для «Химок» может стать обращение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. На подачу иска у клуба будет 10 календарных дней. CAS может оценить как процедурные, так и материальные аспекты дела, включая вопрос справедливости решения.

Шансы на успех будут зависеть от характера выявленных нарушений. Если они незначительные и поддаются устранению, суд может встать на сторону клуба. В случае серьёзных нарушений обязательных требований — шансы минимальны.