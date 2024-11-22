Юрист Салкин: водителя могут лишить прав из-за задолженности по алиментам

Водителя могут лишить прав при наличии задолженности по алиментам, предупредил юрист и правозащитник Михаил Салкин. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что в Москве автомобилиста с большой вероятностью остановят на ближайшем посту и задержат его автомобиль до прибытия судебных приставов.
Юрист добавил, что закон об исполнительном производстве также позволяет приостановить действие водительских прав при наличии задолженности по возмещению вреда здоровью, причиненного преступлением. При этом, как подчеркнул Салкин, если у водителя есть задолженности перед банками, которые взыскиваются судебными приставами, это не дает оснований для ограничения права управления автомобилем.