Юрист Салкин: водителя могут лишить прав из-за задолженности по алиментам

Водителя могут лишить прав при наличии задолженности по алиментам, предупредил юрист и правозащитник Михаил Салкин. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что в Москве автомобилиста с большой вероятностью остановят на ближайшем посту и задержат его автомобиль до прибытия судебных приставов.

«Эти действия законны. Например, в Москве, если ваша машина находится под арестом у судебных приставов, вас обязательно остановят на ближайшем посту и задержат автомобиль до прибытия пристава», — пояснил Салкин.

Юрист добавил, что закон об исполнительном производстве также позволяет приостановить действие водительских прав при наличии задолженности по возмещению вреда здоровью, причиненного преступлением. При этом, как подчеркнул Салкин, если у водителя есть задолженности перед банками, которые взыскиваются судебными приставами, это не дает оснований для ограничения права управления автомобилем.