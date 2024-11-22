Пятница, 22 ноября, 2024
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Юрист Салкин: водителя могут лишить прав из-за задолженности по алиментам

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Алексей Самохин
Проверка тонировки
Фото: t.me/gibdd062

Водителя могут лишить прав при наличии задолженности по алиментам, предупредил юрист и правозащитник Михаил Салкин. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что в Москве автомобилиста с большой вероятностью остановят на ближайшем посту и задержат его автомобиль до прибытия судебных приставов.

«Эти действия законны. Например, в Москве, если ваша машина находится под арестом у судебных приставов, вас обязательно остановят на ближайшем посту и задержат автомобиль до прибытия пристава», — пояснил Салкин.

Юрист добавил, что закон об исполнительном производстве также позволяет приостановить действие водительских прав при наличии задолженности по возмещению вреда здоровью, причиненного преступлением. При этом, как подчеркнул Салкин, если у водителя есть задолженности перед банками, которые взыскиваются судебными приставами, это не дает оснований для ограничения права управления автомобилем.

«При наличии задолженности перед банками, которая взыскивается судебными приставами, ограничить право пользования водительским удостоверением нельзя», — заключил юрист.

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