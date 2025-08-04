Юрист Русяев предупредил, что закрывать тамбур на замок без согласования нельзя

Устанавливать замок на тамбурную дверь без согласования с управляющей компанией или другими жильцами нельзя, заявил юрист Илья Русяев в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, тамбур принадлежит всем собственникам на праве общей долевой собственности.
Для установки замка нужно подать проект в орган местного самоуправления. Там могут ответить отказом, если замок нельзя открыть изнутри без ключа, что нарушает нормы противопожарной безопасности.
При возникновении конфликта он призвал в жилищную инспекцию, прокуратуру, суд или МЧС. Незаконная установка замка может повлечь административную ответственность.