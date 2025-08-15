Пятница, 15 августа, 2025
Рязань
Новости России

Юрист рассказал, что ждёт организаторов Дня Нептуна с нудистами на пляже

Алексей Самохин
Изображение от freepik

В сети распространяется видео с нудистского пляжа в Коктебеле, где праздновали День Нептуна. На кадрах видно, как среди толпы танцующих голых взрослых находится девочка примерно 8–10 лет. Ситуация вызвала бурное обсуждение. О возможных последствиях для организаторов праздника интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт юридической компании «Право-Сити» Степан Углов.

По словам юриста, в российском законодательстве нет отдельной нормы, прямо запрещающей нахождение на пляже полностью обнажённым. На практике такие действия могут квалифицироваться как мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ), если они воспринимаются как нарушение общественного порядка и выражают явное неуважение к обществу.

Санкции по этой статье — штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Ответственность наступает не столько за сам факт обнажения, сколько за контекст: наличие посторонних, публичность места и восприятие происходящего как оскорбительного.

Если подобные действия снимают на видео и выкладывают в интернет, может наступить ответственность по части 3 той же статьи. Эта норма предусматривает наказание за распространение в сети информации в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу. В этом случае штраф существенно выше — от 30 000 до 100 000 рублей.

