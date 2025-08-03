Юрист Зорин призвал фотографировать участки земли, чтобы их не изъяли

Россиянам следует фотографировать участки земли, чтобы их не могли изъять, заявил РБК юрист Александр Зорин.

По его словам, в этого года начался отсчет срока, в течение которого владельцы должны их освоить. На это есть три года, до 2028-го штрафовать не будут.

Чтобы избежать изъятия, собеседник издания призвал документально фиксировать, что собственник следит за участком.

«В условиях ужесточения контроля рекомендуется фиксировать состояние участка фото- и видеоматериалами, отмечая даты», — пояснил Зорин.

Юрист подчеркнул, что муниципальные власти могут дистанционно осматривать участки.

Зорин посоветовал отслеживать появление соответствующий актов, реагировать на предостережения и предоставлять доказательства освоения участков, включая фото и видео.