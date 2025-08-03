Юрист Зорин призвал фотографировать участки земли, чтобы их не изъяли

Россиянам следует фотографировать участки земли, чтобы их не могли изъять, заявил РБК юрист Александр Зорин.
По его словам, в этого года начался отсчет срока, в течение которого владельцы должны их освоить. На это есть три года, до 2028-го штрафовать не будут.
Чтобы избежать изъятия, собеседник издания призвал документально фиксировать, что собственник следит за участком.
Юрист подчеркнул, что муниципальные власти могут дистанционно осматривать участки.
Зорин посоветовал отслеживать появление соответствующий актов, реагировать на предостережения и предоставлять доказательства освоения участков, включая фото и видео.