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Новости России

Юрист Зорин призвал фотографировать участки земли, чтобы их не изъяли

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Image by Freepik

Россиянам следует фотографировать участки земли, чтобы их не могли изъять, заявил РБК юрист Александр Зорин.

По его словам, в этого года начался отсчет срока, в течение которого владельцы  должны их освоить. На это есть три года, до 2028-го штрафовать не будут.

Чтобы избежать изъятия, собеседник издания призвал документально фиксировать, что собственник следит за участком.

«В условиях ужесточения контроля рекомендуется фиксировать состояние участка фото- и видеоматериалами, отмечая даты», — пояснил Зорин.

Юрист подчеркнул, что муниципальные власти могут дистанционно осматривать участки. 

Зорин посоветовал отслеживать появление соответствующий актов, реагировать на предостережения и предоставлять доказательства освоения участков, включая фото и видео.

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