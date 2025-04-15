Юрист предупредил о возможных проблемах с законом при жарке шашлыка

Майские праздники — время отдыха, путешествий и, конечно же, шашлыков. Как избежать проблем с законом в этот период, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

Эксперт отметил, что большинство нарушений в такие дни влечёт за собой административную ответственность, однако некоторые из них могут повлечь и уголовную.

«Административная ответственность предусмотрена за разведение огня в неположенных местах или приготовление шашлыка рядом с жилыми строениями. Это также запрещено делать в парках, зонах общего пользования, на детских площадках, во дворах многоквартирных домов», — пояснил Капштык.

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Согласно установленным нормам, жарить шашлыки разрешено только на территории, расположенной не ближе чем в 50 метрах от края леса, границ СНТ или жилых деревень.

«Кроме того, правила запрещают разжигать костры ближе чем в 5 метрах от зданий. Нарушение этих требований приравнивается к использованию открытого огня и может повлечь штраф до 30 тысяч рублей. Если из-за разведения огня произойдёт возгорание или пожар, ответственность может быть ужесточена — вплоть до уголовной, за причинение вреда окружающей среде», — добавил юрист.

Он также напомнил, что во время майских праздников особенно важно соблюдать осторожность, следить за безопасностью при разведении огня и иметь при себе огнетушитель.

«Хочу отметить, что в городских парках, скверах и специально отведённых зонах оборудованы места с беседками для приготовления шашлыка. Там усилены меры противопожарной безопасности», — заключил Капштык.