Юрист объяснил, когда на работе можно пользоваться соцсетями, а когда за это увольняют 

Алексей Самохин
Изображение от benzoix на Freepik

Чтение социальных сетей и переписка в мессенджерах в рабочее время могут быть расценены как нарушение трудовой дисциплины, поскольку эти действия, как правило, не входят в должностные обязанности сотрудника. Об этом в беседе с RT рассказал юрист Александр Хаминский.

По словам эксперта, трудовое законодательство обязывает сотрудников добросовестно исполнять возложенные на них трудовые обязанности.

«Чтение социальных сетей и переписка в мессенджерах обычно не входят в трудовые обязанности и не должны оплачиваться работодателем. Исключение тут может быть только для SMM-менеджеров. В общем случае в свободном распоряжении работников находится лишь обеденный перерыв», — подчеркнул Хаминский.

Работодатель имеет право самостоятельно принимать решение о запрете или разрешении пользования социальными сетями на рабочем месте. Конкретные ограничения устанавливаются локальными нормативными актами компании, с которыми сотрудники должны быть ознакомлены при заключении трудового договора.

Если работодатель пропишет в договоре, что служебный интернет предназначен только для рабочих целей, то просмотр соцсетей будет считаться дисциплинарным проступком.

В случае нарушения установленных запретов работник может быть подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения. Юрист отмечает, что увольнение применяется лишь в крайних случаях. Например, если сотрудник уже был ранее привлечён к дисциплинарной ответственности за аналогичный проступок.

Хаминский подытожил, что соблюдение установленных норм критически важно для предотвращения финансовых и других серьезных последствий.

