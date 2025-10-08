Хранение дома определенных предметов — от нацистской символики до обычного топора — может обернуться для россиян серьезной административной или уголовной ответственностью. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредила юрист Екатерина Нечаева.
Нацистская символика: уголовная статья
Законом запрещается хранение нацистской символики или атрибутики экстремистской организации с целью их последующей продажи или пропаганды.
Данные действия подпадают под статью 282.4 УК РФ (Уголовный кодекс РФ).
Максимальное наказание по этой статье — до четырех лет лишения свободы. Минимальное — штраф в размере от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.
Холодное оружие и порнография
Даже хранение в доме топора, который используется для бытовых нужд (например, для рубки дров), может быть квалифицировано правоохранителями как незаконное владение холодным оружием.
В этом случае наступает административная ответственность. Штраф в размере от 500 до 2000 рублей с последующим запретом на владение сроком до года.
Юрист также не советует хранить дома порнографические материалы. Если следствию удастся доказать, что продукция приобреталась и могла использоваться для публичного показа или её могли увидеть дети, подозреваемому предъявят обвинение.
Статья: 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»). Грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.