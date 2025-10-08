Среда, 8 октября, 2025
Юрист Нечаева назвала предметы, за хранение которых дома могут дать срок

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Хранение дома определенных предметов — от нацистской символики до обычного топора — может обернуться для россиян серьезной административной или уголовной ответственностью. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредила юрист Екатерина Нечаева.

Нацистская символика: уголовная статья

Законом запрещается хранение нацистской символики или атрибутики экстремистской организации с целью их последующей продажи или пропаганды.

Данные действия подпадают под статью 282.4 УК РФ (Уголовный кодекс РФ).

Максимальное наказание по этой статье — до четырех лет лишения свободы. Минимальное — штраф в размере от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Холодное оружие и порнография

Даже хранение в доме топора, который используется для бытовых нужд (например, для рубки дров), может быть квалифицировано правоохранителями как незаконное владение холодным оружием.

В этом случае наступает административная ответственность. Штраф в размере от 500 до 2000 рублей с последующим запретом на владение сроком до года.

Юрист также не советует хранить дома порнографические материалы. Если следствию удастся доказать, что продукция приобреталась и могла использоваться для публичного показа или её могли увидеть дети, подозреваемому предъявят обвинение.

Статья: 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»). Грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

