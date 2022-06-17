Юрист Любовь Ларина рассказала об особенностях предстоящих выборах губернатора Рязанской области

Ларина Любовь Юрьевна, директор юридического института РГУ имени С.А.Есенина, исполнительный директор-руководитель аппарата Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России рассказала об особенностях предстоящих выборах губернатора Рязанской области.

11 сентября 2022 года в Рязанской области пройдет значимое социально-политическое событие – выборы Губернатора Рязанской области. Эти выборы пройдут в условиях измененного законодательства. Как и прежде, мы будем избирать Губернатора на пять лет. Сейчас в законе конкретизировано, что срок его полномочий будет исчисляться со дня принесения им присяги. Еще одним изменением стало то, что теперь отсутствует запрет замещать указанную должность более двух сроков подряд. Это не является специфичным только для нашего региона, а вполне соответствует законодательным решениям (которые, кстати, подкреплены положительным опытом) в других субъектах Российской Федерации.

Одним из наиболее значимых изменений выступает исключение таких участников образовательного процесса как члены комиссии с правом совещательного голоса. Однако одновременно произошло увеличение числа наблюдателей. Наблюдателей в избирательные комиссии вправе назначить каждый зарегистрированный кандидат, каждое избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Рязанской области. Каждый из них вправе назначить в каждую участковую избирательную комиссию и территориальную избирательную комиссию не более трех наблюдателей. При этом наблюдатели имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования, помещении, в котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории. В качестве наблюдателя на выборах Губернатора Рязанской области может быть назначен гражданин России, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти Рязанской области.

Членам УИК, кандидатам и их командам придется работать в новых условиях, учитывая новеллы законодательства. Из-за изменений избирательного законодательства можно прогнозировать незначительные нарушения, которые не повлияют на итоги голосования. Кроме того, обязательно появятся лица, которые попробуют использовать законодательные изменения в провокационных целях дискредитации выборов. К подобным событиям должны быть готовы избирательные комиссии, кандидаты и, конечно же, мы, главные участники избирательного процесса, – избиратели.