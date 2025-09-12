Юрист Ларина: Предпосылок, что возникнут факты, которые могли бы поставить под сомнение результаты выборов в Рязанской области, нет

В период подготовки к выборам Общественный штаб по наблюдению за ходом голосования не зафиксировал никаких инцидентов, которые могли бы поставить под сомнение законность избирательного процесса. Об этом сообщила руководитель юридической группы штаба Любовь Ларина.

Сейчас, по её словам, таких предпосылок тоже нет.

«С 8 утра мы получаем сообщения от наблюдателей,которые работают на участках, все они носят позитивный характер», – отметила эксперт.

Напомним, голосование на выборах депутатов Рязанской областной Думы VIII созыва пройдёт 12, 13 и 14 сентября с 8:00 до 20:00. Избиратели, которые по уважительной причине не могут прийти на участок, имеют право проголосовать на дому. Для этого нужно подать заявление в свою участковую избирательную комиссию в рабочее время, но не позднее 14:00 14 сентября.

Узнать оперативную информацию о ходе выборов можно на ресурсах проекта Общественной палаты региона «Наблюдатель 62».

Телефон горячей линии Избирательной комиссии Рязанской области: +7 (4912) 21-56-32