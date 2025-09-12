Пятница, 12 сентября, 2025
Юрист Хаминский рассказал, как можно уволиться без отработки двух недель 

Алексей Самохин
Image by Freepik

Юрист Хаминский назвал условия, при которых возможно увольнение без отработки. Об этом пишет RT.

По общему правилу, установленному Трудовым кодексом РФ, сотрудник обязан предупредить работодателя об увольнении не менее чем за две недели и отработать этот срок, рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он отметил, что закон также предусматривает ситуации, когда работник может расторгнуть договор без отработки — в день, указанный в заявлении. Для этого должна быть уважительная причина или согласие работодателя. 

К уважительным причинам относятся, например, поступление в учебное заведение, выход на пенсию и иные обстоятельства, при которых сотрудник объективно не может продолжать работу. При этом список таких оснований является открытым.

Кроме того, юрист уточнил, что увольнение без отработки возможно, если уполномоченный орган, например Государственная инспекция труда, установит нарушения со стороны работодателя: несоблюдение трудового законодательства, локальных актов или условий договора. 

Ещё один вариант — оформление отпуска с последующим увольнением. В этом случае последним рабочим днём будет последний день отпуска.

По информации BelkaCar, теперь арендовать машины сервиса можно через приложения «Яндекс Go» и «Яндекс Драйв».