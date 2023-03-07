Юрию Фурфураку продлили домашний арест на 3 месяца

Во вторник, 7 марта, Советский районный суд Рязани продлил срок домашнего ареста Юрию Фурфураку на 3 месяца. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязинформбюро».

Начальник управления благоустройства администрации Рязани Фурфурак проходит по делу о мошенничестве при закупке техники.

Ранее сообщалось, что ему запрещено покидать квартиру, общаться с участниками уголовного производства, использовать средства связи и интернет, а также почтовые сообщения.