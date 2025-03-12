Юрий Стоянов оказался «Не в своей тарелке» на СТС

Канал начал съёмки фантастической комедии «Не в своей тарелке» (16+) — о жизни инопланетян, застрявших в российской глубинке. Необычных существ играют Даша Верещагина, Влад Прохоров и Андрей Пынзару, а землян — подозрительного участкового Сергея Петровича и тракториста Игоря — Юрий Стоянов и Денис Прытков.

По сюжету только Игорь знает правду про инопланетных гостей. Но и Сергей Петрович чувствует, что в деревне творится неладное, поэтому начинает расследование. Ему никто не верит, ведь новенькие неожиданно быстро вписались в сельскую жизнь: Игорь встретил тех, кто поможет поднять деревню, отец Агафон — кого направить на истинный путь, учительница Ира нашла родственную душу в лице оптимиста Ромы, а продавщица Люба — богатыря в образе межпланетного защитника Бори. Пока Света, мама Бори и Ромы, ремонтирует корабль, вся семья живёт в человеческих оболочках. Но скрывать правду становится труднее из-за странных событий вокруг, включая бобров, заговоривших благодаря инопланетной субстанции, попавшей в реку.

«Наша история про любовь к родной земле, про то, как иногда важно посмотреть на привычный мир другими глазами и полюбить его снова, — считает продюсер Владимир Верещагин. — Это народная научно-фантастическая комедия, вдохновлённая такими хитами, как «Горько!», «Люди в чёрном» и «Особенности национальной охоты». Здесь и ощущение деревенского уюта, и летних каникул, и праздничного безумия российского гостеприимства. При этом, как принято в научной фантастике, мы соблюдаем законы физики или как минимум опираемся на различные теории».

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«Где, как не в глубинке, можно научиться стойкости, гостеприимству и умению выходить из самых нелепых ситуаций? — говорит режиссёр Александр Соловьёв. — Это история о том, что даже межгалактические преграды не могут устоять перед теплотой, заботой и искренностью, а любовь способна преодолеть любые различия, даже если вторая половинка выросла в миллионах световых лет от родной деревни».

По словам Юрия Стоянова, в сериале ему досталась непростая актёрская задача. «Сыграть человека, который верит в то, во что не верят остальные, —серьёзная история, ведь попытка осознать все тайны Вселенной — это путь к сумасшествию. И здесь самое интересное — человеческое, не глобальное, не на уровне сверхзадач жанра, а на уровне исследования конкретной личности», — признаётся он.

Новый сериал станет для Даши Верещагиной вторым научно-фантастическим проектом: ранее актриса сыграла главную роль Алисы Селезнёвой в блокбастере по книге Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд». «Инопланетный флёр меня не покидает,На самом деле впервые играю в комедии, хотя мечтала об этом давно. Опыт, конечно, непривычный, захватывающий, а героиня очень похожа на меня: такая же конкретная и чёткая». — шутит Даша. —

В сериале Света и её дети в основном пребывают в человеческом облике, но зрители увидят и естественную форму героев — медузообразную. Тела инопланетян, говорящих бобров и других существ создаёт студия компьютерной графики UnitFive («Последний богатырь», «Чебурашка»). Кроме натурных съёмок, сцены пройдут в павильонах, где художники построили футуристичный космолёт пришельцев и деревенские интерьеры: жильё участкового, дом Игоря и амбар, в котором Света ремонтирует корабль при помощи подручных земных средств и своих технологий.

Производство: кинокомпания СДЛ

Жанр: фантастическая комедия

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий: 17

Режиссёр: Александр Соловьёв

Оператор: Григорий Володин

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Димитрий Ян, Игорь Тудвасев, Павел Данилов

Продюсеры СДЛ: Екатерина Боровлёва, Владимир Верещагин, Марго Кржижевская, Александр Рыбин

Исполнительный продюсер: Андрей Дементьев

Креативный продюсер: Павел Тихомиров

Авторы сценария: Павел Тихомиров, Марк Величко, Андрей Шляхов

В ролях: Юрий Стоянов, Денис Прытков, Даша Верещагина, Влад Прохоров, Андрей Пынзару, Александр Самойленко, Елизавета Гончаренко, Тимофей Зайцев, Ирина Ракшина, Соня Присс, Сергей Фёдоров и другие