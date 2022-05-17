Юрий Фурфурак назвал срок завершения благоустройства Верхнего городского сада

На заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры депутаты задали вопросы о графике уборки улиц города и сроках выполнения гарантийного ремонта по прошлогодним контрактам.

Елена Волкова уточнила сроки окончания работ в Верхнем городском саду. Как пояснил руководитель УБГ Юрий Фурфурак, до конца мая благоустройство парка будет завершено. Депутат Александр Сидоров предложил рабочей группе РГД 1 июня оценить выполнение работ.

На заседании комитета обсудили итоги реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». В прошедшем году было осуществлено расселение 55 человек из двух аварийных домов по адресам: Товарный двор, 29 и ул. Свободы, 92.