Вторник, 28 мая, 2024

Юный кулинар из Рязани пришла в детский сезон шоу «Кондитер»

Автор: 7info

Опубликовано

На телеканале «Пятница!» стартует новый сезон «Кондитер. Дети» (16+), в котором за звание лучшего кондитера страны соревнуются дети.

Участниками нового, третьего по счету сезона, станут дети и подростки от 9 лет. Своими руками они творят кондитерские шедевры, которым позавидовал бы сам Ренат Агзамов. Юные кондитеры покажут взрослым, на что они способны, и докажут, что венчики, кисточки и лопатки детям не игрушки.

Среди претендентов на победу оказалась 15-летняя Ксения Харламова из Рязани.

На встречу с «королем тортов» и членами жюри Ксения принесла бисквитный торт с клубникой, начинкой из мангового мусса и клубничного мармелада. Вместе с другими юными конкурсантами школьница попробует поразить Рената Агзамова и членов жюри вкусом своего торта. Если юным гениям это удастся, они попадут в финал «Кондитер. Дети», где приготовят торты для звездного гостя. Лучший пройдет в суперфинал, чтобы сразиться за миллион рублей и звание лучшего кондитера страны.

Удалось ли Ксении из Рязани достойно представить свой десерт и попасть в финал шоу, можно увидеть уже сегодня, 28 мая, в 19:00 на телеканале «Пятница!».

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Новомичуринске автомобиль сбил девочку на велосипеде

В Рязани спасли утят, провалившихся в канализационный люк

Раскрыты детали трагедии с утонувшей девочкой в Пензенской области

Более сотни пожар потушили в Рязанской области за шесть дней

Маньяка, более 1000 раз изнасиловавшего девушку в плену, могут не посадить

На БДСМ-вечеринке под Екатеринбургом оказалась подросток с мамой

Названа неожиданная причина атаки ВСУ на Геленджик

Во вторник, 28 мая, рязанцы почувствуют приближение лета

Губернатор Павел Малков передал рязанской библиотеке несколько сотен книг

В Рязани обнаружили подпольный цех с мигрантами

Клумба Рязанской области представлена на выставке «Россия» на ВДНХ

«Делать от души, по любви и на совесть». Геннадий Филин – о Рязани, символических моментах в истории группы «FEELIN’S» и виртуозном сочетании музыкальных стилей

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Новомичуринске автомобиль сбил девочку на велосипеде

Новости Рязани
ДТП случилось на проспекте Смирягина. Подробности случившегося с ребёнком неизвестны.

В Рязани спасли утят, провалившихся в канализационный люк

Новости Рязани
Сейчас птенцам ничего не угрожает.

Раскрыты детали трагедии с утонувшей девочкой в Пензенской области

Новости мира
Издание «Пенза взгляд» раскрыло подобности трагедии с утонувшей девочкой...

Более сотни пожар потушили в Рязанской области за шесть дней

Новости Рязани
Не обошлось без пострадавших.

Маньяка, более 1000 раз изнасиловавшего девушку в плену, могут не посадить

Новости мира
Челябинского маньяка Владимира Ческидова могут отправить на принудительное лечение,...