Юных рязанцев приглашают получить первый паспорт в торжественной обстановке

В Рязани проходит Всероссийская программа Движения Первых «Мы — граждане России!». Принять участие в ней могут школьники города, которым исполнилось или скоро исполнится 14 лет.

В рамках акции ребята торжественно получат первый паспорт из рук почётных гостей и первых лиц города, примут участие во встрече с почётным гостем и смогут задать свои вопросы. Участникам акции вручат сувенирную продукцию.

Ближайшие даты торжественного вручения паспортов:

— 22 августа;

— 22 сентября;

— 16 октября;

— 5 ноября;

— 12 декабря.

Для участия необходимо заполнить форму. Возрастное ограничение 12+.