Юных рязанцев приглашают получить первый паспорт в торжественной обстановке

В Рязани проходит Всероссийская программа Движения Первых «Мы — граждане России!». Принять участие в ней могут школьники города, которым исполнилось или скоро исполнится 14 лет.
В рамках акции ребята торжественно получат первый паспорт из рук почётных гостей и первых лиц города, примут участие во встрече с почётным гостем и смогут задать свои вопросы. Участникам акции вручат сувенирную продукцию.
Ближайшие даты торжественного вручения паспортов:
— 22 августа;
— 22 сентября;
— 16 октября;
— 5 ноября;
— 12 декабря.
Для участия необходимо заполнить форму. Возрастное ограничение 12+.