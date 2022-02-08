Юные рязанские баскетболисты выиграли медали первенства ЦФО

Рязанские баскетболисты стали призёрами первенства ЦФО, сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

С 31 января по 6 февраля в Курске проходило первенство Центрального федерального округа по баскетболу среди юношей 2007 года рождения. За медали боролись восемь команд: Курская, Тверская, Калужская области, города Курск, Ярославль, Рязань, Красногорск, Богородское.

В споре за серебряные медали рязанцы уступили калужанам всего пять очков, но уверенно обыграли в матче за третье место команду из Твери (65:55). Лучшим атакующим защитником турнира признан рязанский игрок Георгий Петунин.

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По итогам турнира:

1 место — ДЮСШ «Прямицыно» (Курская область),

2 место — сборная Калужской области,

3 место — СШОР «Единство» (Рязань).

Рязанскую команду тренируют Сергей Циганов и Николай Лисицын.