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Четверг, 19 мая, 2022

Юные рязанцы смогут пройти обучение в кадетском корпусе в Анапе

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Юные рязанцы смогут пройти обучение в кадетском корпусе в Анапе

Кадетский корпус «Школа технологий будущего» в Анапе проводит набор обучающихся. Он пройдет на конкурсной основе в 10-й класс в количестве 40 человек. Вступительные испытания состоятся с 1 по 15 июля.

Подготовка кадетского корпуса будет осуществляться по перспективным направлениям, таким как «Медицина будущего», «Прикладная химия», «Информационная безопасность», «Робототехника и искусственный интеллект».

Также проводится отбор преподавателей по общепрофессиональным дисциплинам с высшей квалификацией и опытом работы не менее 3 лет. Педагоги будут обеспечены служебным жильем.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

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