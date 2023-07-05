Юные рязанцы поучаствовали в виртуальных гонках от РНПК и LADA Sport ROSNEFT

Рязанская НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») и команда LADA Sport ROSNEFT организовали для юных рязанцев турнир по симрейсингу — виртуальным гонкам. Соревнования прошли в рамках первого этапа чемпионата и первенства России по картингу на трассе спорткомплекса «Атрон».

Соревнования объединили 169 сильнейших гонщиков со всей России. Юным гостям соревнований удалось посетить финальные заезды.

В гараже команды ребята встретились с титулованными пилотами команды LADA Sport ROSNEFT. Спортсмены становились чемпионами российской серии кольцевых гонок. Они объяснили ребятам, как построена работа команды, какими знаниями должен обладать профессиональный пилот.

— В гонках важна выносливость, быстрота реакции, принятие решений и координация движений, — рассказывает 16-кратный чемпион России по автоспорту, пилот программы SMP Racing и команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин. — Обязательно нужно развивать нейронные связи. Если ты хочешь быть лучше всех – ты должен быть хитрее и находчивее.

Юные гонщики также побывали в детском городке и увидели различные модели спорткаров, а затем — сразились в весёлых стартах, поучаствовали в конкурсе рисунков и различных мастер-классах.

Им также рассказали о сильных сторонах отечественного гоночного автомобиля LADA Vesta.

— Салона внутри нет, это сделано для того, чтобы машина весила легче. В нее инсталлирован каркас безопасности, — прокомментировал особенности кольцевого болида Lada Vesta пилот команды LADA Sport ROSNEFT, трехкратный чемпион России по автоспорту Иван Чубаров. – Даже во время переворота для пилотов — это стопроцентная защита. В болид установлены омологированные ремни безопасности. Кулачковая коробка передач с тросовым приводом. В машину установлен доработанный двигатель с рабочим объемом 1,6 литра. Максимальная мощность порядка 170 л.с.

Главным событием для юных спортсменов стало участие в гонках на автомобильном симуляторе. По результатам турнира победителей и призеров симрейсинга пилоты команды LADA Sport ROSNEFT наградили памятными подарками.

Отметим, что «Роснефть» с 2015 года становится генеральным спонсором команды пилотов LADA. Команда LADA Sport ROSNEFT первой применила топливо АИ-100 от Рязанской НПК в реальных гонках, после чего Pulsar-100 от «Роснефти» использовался в качестве официального топлива Российской серии кольцевых гонок.