Юные рязанцы могут изучить ПДД на автоплощадке в ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха Рязани вновь заработала автоплощадка по изучению Правил дорожного движения. Об этом сообщила Госавтоинспекция Рязанской области.

В праздничные выходные, несмотря на пасмурную погоду, площадка привлекла много родителей с детьми на самокатах, беговелах и велосипедах. Внимание ребят привлекли включённые заранее светофоры, работающий железнодорожный переезд и воздушные шарики в оформлении входной группы.

Кто-то из юных посетителей взял на себя роль пешеходов, кто-то – водителей, а кто-то – дорожного полицейского, делая замечания нарушителям. В процессе игры все собравшиеся получали полезные навыки безопасного поведения на дороге и отличные эмоции.

В течение всего мая площадка будет открыта для свободного посещения во второй половине дня, а в выходные дни – с 11 часов. Прийти на неё для изучения ПДД может любой желающий.

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