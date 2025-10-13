Понедельник, 13 октября, 2025
4.1 C
Рязань
Кино и ТВ

Юные исполнители прошли слепые прослушивания шоу «Голос дети» на Первом канале

Алексей Самохин
Алина Арчакова, фото: vk.com/voicekids

В пятницу, 10 октября, на Первом канале состоялся очередной эфир популярного вокального конкурса «Голос дети». Как мы уже рассказывали, этап слепых прослушиваний успешно преодолели две участницы из Рязани — Алина Арчакова и Виктория Захарова.

Артур Зверович выбрал «Очи черные»

Стихи Евгения Гребенки увидели свет в 1843-м. Поэт посвятил их своей будущей супруге. Спустя десятилетия, в 1884-м, текст наложили на мелодию вальса Флориана Германа. Романс звучал в исполнении Федора Шаляпина, Изабеллы Юрьевой, Владимира Высоцкого.

Композицию перевели на десятки языков — от литовского и греческого до сунданского.

Варвара Виноградова спела «Sous le ciel de Paris»

Юбер Жиро вместе с Жаном Дрежаком создали песню специально для картины «Под небом Парижа» 1951 года. В фильме ее озвучил Жан Бретоньер. Позже трек вошел в репертуар Жюльетт Греко, Эдит Пиаф, Ива Монтана, Мирей Матье, Заз и множества других французских звезд.

Альберт Рамазанов поразил всех «Оперой No2» Витаса

Сингл вышел в 2001-м, затем попал в первый альбом Витаса «Философия чуда». Широкую известность композиция получила благодаря клипу режиссера Юрия Грымова.

Трижды становилась самым продаваемым синглом года, завоевала «Золотой граммофон».

Алина Арчакова выступила с песней МакSим и присоединилась к команде Димы Билана

Трек появился синглом с первого альбома певицы «Трудный возраст» 2006 года. В 2011-м журнал «Афиша» внес его в перечень самых ярких русских поп-хитов за два десятилетия. Композиция отмечена «Золотым граммофоном».

Песня неофициально стала гимном фанатов московского «Спартака».

Давид Елян представил «Бах творит» группы «Цветы»

Музыку сочинил Александр Слизунов, текст — Стас Намин. Трек вошел в двойной сборник лучших работ коллектива «Назад в СССР» 2009 года.

В проекте «Голос» ее исполнял Давид Тодуа.

Анна Парамонова спела хит Пугачевой и оказалась в команде Билана

Песня Бориса Рычкова на слова Леонида Дербенева вошла в дебютную пластинку Пугачевой «Зеркало души» 1978 года. С этой композицией артистка победила на конкурсе «Интервидение».

Милана Ананко выбрала «Il mondo» Джимми Фонтаны

Песня прозвучала впервые в 1965-м и стала главным хитом Фонтаны. В первые недели ротации композиция ворвалась в топ итальянских чартов, впоследствии ее перепели на английском, французском и испанском.

Кавер-версии записывали известные итальянские исполнители Джанни Моранди и Аль Бано.

Павел Тарасов исполнил «Я счастливый» Григория Лепса

Трек вошел в альбом «Полный вперед!» 2012 года. За него Лепс получил «Золотой граммофон», который ему вручил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В проекте «Голос. Дети» ее ранее исполнял Денис Макаров.

Виктория Захарова развернула все кресла песней Селин Дион

Главная музыкальная тема «Титаника» 1997 года изначально задумывалась композитором Джеймсом Хорнером как инструментал. Позже он попросил Уилла Дженнингса написать слова для финальных титров. Режиссер фильма Джеймс Кэмерон противился включению баллады в саундтрек, Селин Дион тоже отказывалась от записи. Несмотря на это, и песня, и картина стали феноменально популярны.

В 1997-м Дион включила композицию в альбом Let’s Talk About Love, она превратилась в ее визитку.

Трек получил «Оскар» и «Золотой глобус», четыре «Грэмми». Возглавлял чарты более 20 стран, входит в различные списки величайших песен и считается одной из самых коммерчески успешных композиций в музыкальной истории.

Дарья Недельская представила песню Высоцкого

Композиция создана в начале 1970-х, текст впервые опубликовала «Литературная газета» в 1980-м уже после смерти Высоцкого.

Песня написана от лица женщины, ее исполняли Марина Влади, Алла Пугачева и другие певицы.

Самые читаемые материалы

Общество

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Новости Касимова

В Касимове вырастили рекордный по весу картофель в Рязанской области

Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что картофель весом 1690 граммов стал самым крупным за всю историю региона.
Интересное

Жириновский про 2026 год и далее: предсказание, которое переворачивает представление о будущем

В Сети появилось предсказание политика о завершении СВО, развале США и катастрофе Европы.
Новости России

Черноморский флот объяснил «всплытие» подлодки «Новороссийск» у берегов Франции

В сообщении ЧФ поясняется, что проход через Ла-Манш в надводном положении является обязательным требованием международных правил.
Происшествия

Очевидцы сообщили о ДТП в Рязанской области, в котором погиб ребёнок и двое взрослых

По словам источника, авария случилась на автодороге Ряжск — Касимов в нескольких километрах от Сапожка.

Последние новости

В 2025 году в Рязанской области заменят 5 электропоездов, срок службы которых достиг 38 лет

Рязанцы сообщили, что недовольны состоянием электропоездов, которые работают на направлении Рязань-1 – Сасово.

Светофор в центре Рязани отключили до 15 октября из-за ремонтных работ на теплосети

Администрация Рязани пояснила, что светофор отключили из-за ремонтных работ на теплосети.

Четыре превышения ПДК сероводорода и одно оксида азота выявили за неделю в Рязани

С 6 по 12 октября в Рязани проводился мониторинг атмосферного воздуха.

Командир полка «Ахиллес» признал серьезную проблему с пьющими военными в ВСУ

Об этой болезненной теме 13 октября открыто высказался Юрий Федоренко, возглавляющий полк беспилотных систем «Ахиллес».

Хазанов распродал квартиры и дома в столице на 706 миллионов рублей — SHOT

С раннего утра интернет пестрит новостями о Геннадии Хазанове. Появились сведения, что знаменитый артист распрощался почти со всей своей недвижимостью на территории России.

В Пронском районе выявили нарушения в работе артезианской скважины

Проверка показала, что артезианская скважина в Орловском сельском поселении работала с нарушениями.

Полицейские изъяли 60 литров нелегального алкоголя в Рязанской области за выходные

Было составлено 12 административных протоколов в отношении иностранных граждан

Депутат Говырин рассказал, кому повысят пенсии уже в ноябре

В ноябре 2025-го Социальный фонд РФ запустит плановый пересмотр пенсионных выплат.

Спасатель назвал единственное условие выживания семьи Усольцевых в тайге

Стало известно, что 12 октября прекратились масштабные поисковые мероприятия с привлечением добровольцев. Операцию будут вести исключительно профессиональные спасательные бригады.

Карина Разумовская, Ирина Пегова и Павел Трубинер сыграют в новом детективе «Здесь все свои»

В дальневосточном поселке Черновка, окруженном тайгой и болотами, происходит чрезвычайное происшествие: сгорает лесопилка, а утром там находят обгоревшее тело.

Европейцы нашли лазейку для кражи российских денег

Брюссель разработал механизм, который позволит изъять замороженные российские средства и направить их на финансирование Киева.

Солнце атакует: составлен прогноз магнитных бурь на 13-19 октября

Максимальная геомагнитная активность будет наблюдаться утром 14 октября.

Движение автомобилей перекроют на три дня на железнодорожной станции Рыбное

Мероприятия направлены на обеспечение безопасности.

Сараевские рыбоводы завоевали 20 золотую медаль на агропромышленной выставке

Директор рыбхоза отметил, что эта награда стала результатом слаженной работы всего коллектива и стимулом для дальнейшего развития.

Заболеваемость ОРВИ в Рязанской области за неделю снизилась на 12,5%

В рамках продолжающейся кампании против гриппа было привито 41,9% взрослых от запланированного числа и 65,9% детей.