В пятницу, 10 октября, на Первом канале состоялся очередной эфир популярного вокального конкурса «Голос дети». Как мы уже рассказывали, этап слепых прослушиваний успешно преодолели две участницы из Рязани — Алина Арчакова и Виктория Захарова.

Артур Зверович выбрал «Очи черные»

Стихи Евгения Гребенки увидели свет в 1843-м. Поэт посвятил их своей будущей супруге. Спустя десятилетия, в 1884-м, текст наложили на мелодию вальса Флориана Германа. Романс звучал в исполнении Федора Шаляпина, Изабеллы Юрьевой, Владимира Высоцкого.

Композицию перевели на десятки языков — от литовского и греческого до сунданского.

Варвара Виноградова спела «Sous le ciel de Paris»

Юбер Жиро вместе с Жаном Дрежаком создали песню специально для картины «Под небом Парижа» 1951 года. В фильме ее озвучил Жан Бретоньер. Позже трек вошел в репертуар Жюльетт Греко, Эдит Пиаф, Ива Монтана, Мирей Матье, Заз и множества других французских звезд.

Альберт Рамазанов поразил всех «Оперой No2» Витаса

Сингл вышел в 2001-м, затем попал в первый альбом Витаса «Философия чуда». Широкую известность композиция получила благодаря клипу режиссера Юрия Грымова.

Трижды становилась самым продаваемым синглом года, завоевала «Золотой граммофон».

Алина Арчакова выступила с песней МакSим и присоединилась к команде Димы Билана

Трек появился синглом с первого альбома певицы «Трудный возраст» 2006 года. В 2011-м журнал «Афиша» внес его в перечень самых ярких русских поп-хитов за два десятилетия. Композиция отмечена «Золотым граммофоном».

Песня неофициально стала гимном фанатов московского «Спартака».

Давид Елян представил «Бах творит» группы «Цветы»

Музыку сочинил Александр Слизунов, текст — Стас Намин. Трек вошел в двойной сборник лучших работ коллектива «Назад в СССР» 2009 года.

В проекте «Голос» ее исполнял Давид Тодуа.

Анна Парамонова спела хит Пугачевой и оказалась в команде Билана

Песня Бориса Рычкова на слова Леонида Дербенева вошла в дебютную пластинку Пугачевой «Зеркало души» 1978 года. С этой композицией артистка победила на конкурсе «Интервидение».

Милана Ананко выбрала «Il mondo» Джимми Фонтаны

Песня прозвучала впервые в 1965-м и стала главным хитом Фонтаны. В первые недели ротации композиция ворвалась в топ итальянских чартов, впоследствии ее перепели на английском, французском и испанском.

Кавер-версии записывали известные итальянские исполнители Джанни Моранди и Аль Бано.

Павел Тарасов исполнил «Я счастливый» Григория Лепса

Трек вошел в альбом «Полный вперед!» 2012 года. За него Лепс получил «Золотой граммофон», который ему вручил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В проекте «Голос. Дети» ее ранее исполнял Денис Макаров.

Виктория Захарова развернула все кресла песней Селин Дион

Главная музыкальная тема «Титаника» 1997 года изначально задумывалась композитором Джеймсом Хорнером как инструментал. Позже он попросил Уилла Дженнингса написать слова для финальных титров. Режиссер фильма Джеймс Кэмерон противился включению баллады в саундтрек, Селин Дион тоже отказывалась от записи. Несмотря на это, и песня, и картина стали феноменально популярны.

В 1997-м Дион включила композицию в альбом Let’s Talk About Love, она превратилась в ее визитку.

Трек получил «Оскар» и «Золотой глобус», четыре «Грэмми». Возглавлял чарты более 20 стран, входит в различные списки величайших песен и считается одной из самых коммерчески успешных композиций в музыкальной истории.

Дарья Недельская представила песню Высоцкого

Композиция создана в начале 1970-х, текст впервые опубликовала «Литературная газета» в 1980-м уже после смерти Высоцкого.

Песня написана от лица женщины, ее исполняли Марина Влади, Алла Пугачева и другие певицы.