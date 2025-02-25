Юношу, собиравшего данные о Рязанском НПЗ по заданию СБУ, задержали в Башкирии

В Башкирии правоохранители задержали 17-летнего юношу, который, по заданию украинских спецслужб, собирал данные о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на силовые структуры.

На допросе задержанный рассказал, что его отец был мобилизован в 2022 году и сейчас находится в госпитале. Осенью 2024 года, после поступления в вуз, молодой человек искал подработку и разместил объявления в различных чатах. Именно там его нашли украинские кураторы и завербовали.

Поначалу задания были несложными: рисовать граффити, снять религиозную одежду с женщины, фотографировать мечети — за каждое выполненное задание ему платили.

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«На новогодних каникулах куратор предложил мне поехать в Рязань, снять видео нефтеперерабатывающего завода и отметить на карте его периметр, вышки связи, посты охраны и противовоздушной обороны. Я согласился и отправился в Рязань. Сделав 5–7 фотографий, я отправил их куратору и получил около 65 тысяч рублей. Затем он попросил меня съездить в Казань. Я взял с собой подругу, и мы сфотографировали детский сад, парковочное место, хостел и церковь. За это нам выплатили около 50 тысяч рублей», — рассказал задержанный.

Позже юноша отказался выполнять задание по съемке медно-цинковых месторождений в Хайбуллинском районе Башкирии и предложил куратору находить других исполнителей. Также ему поручили контролировать работу другого агента.

«Меня попросили найти человека, который сможет поджечь локомотив. Я разместил объявление в специализированном Telegram-канале. Что было дальше, мне неизвестно, так как на следующий день меня задержали сотрудники правоохранительных органов. Я очень сожалею о содеянном, ведь совершал преступления и привлекал к этому других людей, что недопустимо», — заявил он.

По информации силовиков, действия задержанного квалифицируются по статьям, связанным с терроризмом и государственной изменой. В настоящее время устанавливаются его возможные сообщники. Ему и его подельникам грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.