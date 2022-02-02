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Среда, 2 февраля, 2022

Юношей, напавших на охранника травмпункта Рязани, не привлекут к ответственности

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Юношей, напавших на охранника травмпункта Рязани, не привлекут к ответственности

Александр Ильин
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Молодых людей, которые напали на охранника рязанского травмпункта на улице профессора Никулина, не будут судить, так как дело окончилось примирением сторон, сообщает «Новая газета»-Рязань со ссылкой на начальника пресс-службы областного УМВД Александра Поташова.

Напомним, инцидент случился утром 16 января: группа нетрезвых мужчин избила охранника травмпункта № 2. Компания вела себя хамски, материлась. Когда охранник сделал замечание, на него напали. Главным дебоширом оказался юноша, который обращался за медицинской помощью.

Когда на место происшествия приехала полиция, молодые люди уже ушли. Однако их удалось оперативно разыскать и опросить. 

«Но на следующий после нападения день охранник отозвал свое заявление. Наличие повреждений, после осмотра медиками, у него не подтвердилось», — рассказали в пресс-службе УМВД. 

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По данным СМИ, нападавший промахнулся и не нанёс удар охраннику. 

Отмечается, что подобные инциденты для сотрудников травмпункта № 2 не редкость.

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