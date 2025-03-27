Юноша изготовил огнестрельное оружие, чтобы отгонять собак в Рязанской области

В селе Кривское местные жители услышали звуки, похожие на выстрелы. Оказалось, что 19-летний мужчина незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие. Полицейские обнаружили дульно-зарядный короткоствольный пистолет кустарного производства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По предварительной информации, молодой человек собственноручно в домашних условиях изготовил дульно-зарядный пистолет. Оружие он проверял во дворе дома, используя в качестве пуль подручные материалы. По словам 19-летнего мужчины, пистолет нужен был, чтобы отгонять бездомных собак, которых он очень боялся.

Оружие было изъято. Злоумышленник задержан. Возбуждены уголовные дела за незаконное хранение огнестрельного оружия и незаконное изготовление. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.