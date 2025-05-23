Юная последовательница битцевского маньяка рассмеялась на решение об аресте

Юная жительница Бердянска, обвиненная в убийстве над семилетней девочки в стиле битцевского маньяка Александра Пичушкина, рассмеялась на решение об аресте, пишет SHOT .

По данным телеграм-канала, 14-летняя школьница звонко смеялась, когда ее отправляли в СИЗО.

«Решение суда она встретила с улыбкой на лице», — говорится в публикации.

По версии следствия, вечером 16 мая злоумышленница пригласила незнакомую девочку на прогулку и несколько раз ударила ее молотком по голове.

Возле тела она оставила записку, в которой призналась в любви к маньяку Пичушкину.