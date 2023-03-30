Юлия Швакова: Мы продолжаем делать все, что возможно для помощи бизнесу

В региональное отделение организации входят 62 промышленных предприятия, в том числе такие крупные, как приборный завод, завод «Красное знамя», РНПК, радиозавод, кожзавод. Это стратегически ориентированные, социально ответственные компании, от которых во многом зависит развитие нашей экономики. В числе основных проблем их представители назвали рост цен и тарифов естественных монополий, доступность кредитных средств, кадровый дефицит, налоговую нагрузку, сложности с международными расчетами.

Мы продолжаем делать все, что возможно для помощи бизнесу на уровне региона, в том числе менять нормативную базу. Среди основных направлений поддержки — создание инфраструктуры для бизнеса, различные преференции стратегически важным предприятиям, использование кластерно-инвестиционной платформы для предоставления доступных кредитов на проекты, налоговых льгот и гарантированной поддержки спроса выпускаемой продукции. Кроме того, делаем ставку на развитие промышленной ипотеки. Отмечу, что предприниматели не всегда обладают полной информацией обо всех мерах поддержки, и мы усилим работу по информированию об их возможностях.

Большую часть озвученных на заседании проблем необходимо решать на федеральном уровне. Направим перечень вопросов в Российский союз промышленников. Также у нас есть возможность донести информацию до Госсовета РФ: губернатор Павел Малков возглавляет рабочую группу по нормативному регулированию малого и среднего предпринимательства комиссии Госсовета.