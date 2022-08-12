Юлия Швакова будет курировать работу РЭК и Минимущества Рязанской области

Руководитель представительства Рязанской области в Москве, зампред регионального правительства Юлия Швакова будет курировать работу региональной энергетической комиссии (РЭК) и министерства имущественных и земельных отношений. Об этом сообщает ТКР.

По данным журналистов, соответствующее решение принял врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

В четверг, 11 августа, стало известно об уходе с должности зампреда правительства Евгения Беленецкого. Чиновник курировал строительную сферу, транспортный блок, ЖКХ, топливно-энергетический комплекс. Теперь их курирует вице-губернатор Артём Бранов.