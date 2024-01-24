Югорский шаман спрогнозировал главный итог президентских выборов в России

Вся страна находится в ожидании президентских выборов, которые состоятся в марте 2024 года. Нынешний президент России Владимир Путин идёт на выборы в качестве кандидата. Югорский шаман, чей прогноз приводит издание ura.ru, предсказал итог важнейшего политического события РФ за последние годы.

По словам шамана, который просил не называть его имени, россияне сплотятся вокруг Путина и окажут ему колоссальную поддержку.

— Президент останется на месте. Несмотря на все попытки других кандидатов заявиться на выборы, а таких будет много, никто не сможет достойно конкурировать с Путиным, — считает он.

Согласно предсказанию, всё будет стабильно, и страна после выборов будет развиваться в позитивном ключе.

Давайте вспомним, какие прогнозы о судьбе России оставляли другие шаманы. Алтайский шаман Артём Игнатенко уверен: один из месяцев в 2024 году станет переломным в ситуации со спецоперацией на Украине. Именно тогда обстановка начнёт разворачиваться очень стремительно, и Россия будет идти к чистой победе в борьбе за свои национальные интересы. Глобальные катастрофы не коснутся в 2024 году России. Более того, опираясь на предсказание провидца, можно посчитать, что год станет для России победным. Артём Игнатенко напомнил: Сталинградская наступательная операция в годы Великой Отечественной войны носила название «Уран». По всей видимости, победа России в нынешних условиях тоже будет связана с этой планетой.

— В этом году Уран вступит с Нептуном в ситуацию, где будет перелом. В июле произойдёт перелом. Дальше уже мы будем идти к чистой победе. Победа будет за нами. Это как после Сталинграда, после него мы шли уже к победе, — говорит шаман.

Ранее «белый шаман» Коля (Николай Талалаев) намекнул на то, что в 2024 году спецоперация будет продолжаться.

— Тема СВО в ближайший год продолжится. Но будет меняться взгляд на неё многих людей. Тема мирного диалога станет более актуальной, и всё больше людей будет ей проникаться, — сказал он.

Тем не менее, для России наступающий год сложится крайне успешно. В стране продолжит развиваться производство, начнут работать заводы, о которых не вспоминали с советских времён.

— Можно сказать, что Россия расправит свои крылья. И это будет касаться не только развития авиации и космических программ, но и морских перевозок. Что приведёт к увеличению товарооборота с соседними странами, — уверен Коля.