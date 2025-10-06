Юбилейную марку, выпущенную к 130-летию Сергея Есенина, погасили в Константинове

В селе Константиново под Рязанью 4 октября состоялась церемония гашения юбилейной почтовой марки, посвященной 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Мероприятие прошло у главной сцены Всероссийского есенинского праздника. Среди участников были директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Олег Робинов, директор музея-заповедника С.А. Есенина Вячеслав Журавлев и руководитель Рязанского управления Почты России Денис Полуэктов.

«Мы решили возродить традицию обмена письмами и открытками. Сам Сергей Есенин любил отправлять своим родным открытки во время путешествий по разным городам. Надеюсь, другие регионы России поддержат наш проект», — сказал на церемонии Олег Робинов.

В рамках проекта «Посткроссинг» посетители музеев смогут приобрести открытки с готовой маркой и сразу отправить их по почте. Для этого в музеях будут установлены специальные почтовые ящики, из которых сотрудники почты будут регулярно забирать и отправлять послания.

Организаторы надеются, что к проекту присоединятся и другие музеи, что сделает его более масштабным и интересным.