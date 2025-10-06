Понедельник, 6 октября, 2025
11.3 C
Рязань
Общество

Юбилейную марку, выпущенную к 130-летию Сергея Есенина, погасили в Константинове

Анастасия Мериакри
Фото: Рязанские ведомости

В селе Константиново под Рязанью 4 октября состоялась церемония гашения юбилейной почтовой марки, посвященной 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Мероприятие прошло у главной сцены Всероссийского есенинского праздника. Среди участников были директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Олег Робинов, директор музея-заповедника С.А. Есенина Вячеслав Журавлев и руководитель Рязанского управления Почты России Денис Полуэктов.

«Мы решили возродить традицию обмена письмами и открытками. Сам Сергей Есенин любил отправлять своим родным открытки во время путешествий по разным городам. Надеюсь, другие регионы России поддержат наш проект», — сказал на церемонии Олег Робинов.

В рамках проекта «Посткроссинг» посетители музеев смогут приобрести открытки с готовой маркой и сразу отправить их по почте. Для этого в музеях будут установлены специальные почтовые ящики, из которых сотрудники почты будут регулярно забирать и отправлять послания.

Организаторы надеются, что к проекту присоединятся и другие музеи, что сделает его более масштабным и интересным.

Юбилейную марку, выпущенную к 130-летию Сергея Есенина, погасили в Константинове В рамках проекта посетители музеев смогут приобрести открытки с готовой маркой и сразу отправить их по почте.
Юбилейную марку, выпущенную к 130-летию Сергея Есенина, погасили в Константинове В рамках проекта посетители музеев смогут приобрести открытки с готовой маркой и сразу отправить их по почте.

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.
Новости России

Армия ответила на удары по России: Одессу и Харьков «сровняли с землёй»

Красные линии смещаются, расплата за агрессию растёт. Терпение было стратегией, теперь оно превращается в ресурс, который подходит к концу.
Транспорт и дороги

На маршруте № 50 с 1 октября действуют изменения в оплате проезда

Эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.
Общество

Организована прямая трансляция с празднования 130-летия Есенина в Константиново

Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова.
Новости мира

Готовьтесь к войне: Живой Нострадамус предсказал «конец света мирового порядка»

Экстрасенс заявил, что встреча военного министра США Пита Хегсета с примерно 800 высокопоставленными американскими военными 30 сентября «выявила надвигающийся кризис или стратегическую срочность».

Последние новости

В Рязанской ОКБ внедрили метод КТ-перфузии мозга для лечения инсульта

На снимках видны участки мозга, которые ещё можно спасти, что помогает врачам назначать правильное лечение.

В реке нашли тело 81-летнего мужчины, который пропал в августе 2025 года

Поисковые мероприятия осложнялись плохими условиями: водоем был заболочен, глубина достигала 1,5 метров, а видимость отсутствовала.

«Фашисты!»: в Киеве мобилизовали мужа звезды «Сватов» Бондаревой-Репиной

Украинская актриса Елена Бондарева-Репина сообщила в соцсетях о насильственной...

Перебежчик Ступников не чувствует вину за предательство и убийство российских военных

Переметнувшийся на сторону ВСУ офицер Лев Ступников не чувствует...

Симоньян обратилась к Кеосаяну на девятый день после его смерти

Журналистка Маргарита Симоньян обратилась в телеграм-канале к покойному супругу...

Рэпер Macan заявил о готовности пройти военную службу

В публикации 23-летний исполнитель подчеркнул, что информация о его задержании или попытках скрыться от призыва не соответствует действительности.

В тюменском микрорайоне Антипино после атаки дронов пропала связь и интернет

В микрорайоне Антипино в Тюмени после атаки украинских дронов...

Мошенники похитили 900 тысяч рублей у рязанца, представившись сотрудниками ФСБ

Потерпевший обратился за помощью к заместителю прокурора области Александру Качуренко.

Почти 3,5 тысячи литров алкоголя изъяли полицейские в Рязани

С 29 сентября по 3 октября сотрудники УМВД России по Рязанской области провели оперативно-профилактические мероприятия для усиления контроля за оборотом алкогольной продукции.

Рязанку обвиняют в убийстве и сокрытии преступления путем поджога тела в машине

По данным следствия, в декабре 2024 года женщина и её знакомый, находясь под воздействием наркотиков, вступили в конфликт с 45-летним мужчиной.

Избивший собаку-инвалида мужчина впервые рассказал о своём поступке 

В Подольске мужчина сорвал колёса с собаки-инвалида: прокуратура начала проверку

Неожиданное богатство, большие деньги могут прийти к этим людям уже на этой неделе 

Астролог Элиана Астратова рассказала, что нужно делать, чтобы не упустить момент.

Женщину с тромбом в 7 сантиметров в нижней полой вене спасли в Рязанской ОКБ

Тромб представлял серьезную угрозу для жизни пациентки, так как его длина составляла 7–8 сантиметров, и он был флотирующим, что означало его подвижность.

Зеленский впал в истерику после действий российской армии. Эксперт объяснил, что случилось

Мы, конечно, гуманисты и бережем население Украины, но, может, надо думать о наших жителях на Брянщине, на Белгородчине

Неделя китайской культуры проходит на Рязанской ВДНХ

Гостей ждёт насыщенная программа: мастер-классы по каллиграфии, лекции о национальных традициях и костюмах