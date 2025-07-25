Юбилей музея-заповедника Есенина, концерты и выставки смогут посетить рязанцы в выходные 

Последние выходные июля обещают рязанцам и гостям города множество мероприятий для всей семьи! Рассказываем, где послушать хорошую музыку, посмотреть на миленьких собачек и воочию узреть самое тёплое, самое поэтическое празднование дня рождения музея!

26 июля, суббота

– Концерт «Давай запомним это лето» (0+), Муниципальный культурный центр – в 12:00 солисты МКЦ на площади перед учреждением исполнят для жителей и гостей города яркие музыкальными композиции, пропитанные духом неудержимого и зажигательного времени года. Отличный способ начать выходные и зарядиться соответствующими настроением на все их протяжение!

– Празднование 60-летия музея-заповедника Сергея Есенина (6+), село Константиново – с 12:00 до 17:00 на территории известного каждому в Рязани музейного комплекса развернется наимасштабнейший День Рождения! Совершенно бесплатно неравнодушные к поэзии и личности великого поэта и его наследию гости смогут посетить:

– 12:00 – на малой поэтической площадке состоится творческая встреча с людьми, которые стояли у истоков становления музея-заповедника. Там же откроется тематическая выставка.

В свою очередь зеленая площадка в центре села станет игровой зоной для взрослых и детей, местом мастер-классов и фудкорта.

А вот в усадьбе родителей Сергея Есенина гостей ждет интерактивная площадка и дегустация блюда кухни Рязанского края под названием «губёнка гречневая с грибами лесными и говяжьей голяшкою растомлённою».

– 13:00 – возложение цветов к памятнику поэту и выступление ансамбля «Есенин-квартет».

– 13:30 и 14:30 – музейная программа «Семья русского крестьянина», запись осуществляется в кассах музея-заповедника по приезду.

Ещё одна локация – усадьба Лидии Ивановны Кашиной, где гостей будут ждать театральные зарисовки жизни и быта последней константиновской помещицы.

В это же время состоится фортепианный концерт.

– 14:00 – торжественное открытие на главной сцене, выступление ансамбля «Радуница» и награждение сотрудников музея-заповедника.

– 15:00 – концерт Антона Ярославского в стиле jazz на главной сцене.

С подробной программой можно ознакомиться в нашем материале.

27 июля, воскресенье

– Всепородная выставка собак (6+), ЦПКиО – в 11:00 на площадке перед Зелёным театром состоится выставка собак кинологических клубов «Рэкс» и «Мещера», которая представляет собой не только конкурс красоты, но и точку притяжения энтузиастов собаководства. Разнообразие и умилительность представленных пород однозначно сделает утро воскресенья замечательным!

– Концерт «Красно летечко» (0+), Муниципальный культурный центр – в 17:00 на площади перед МКЦ театр народной песни «Узорочье», полюбившийся зрителям за выразительность и оригинальность стиля, а также приверженность русским национальным музыкальным традициям рязанской земли, исполнит русские народные песни нашего края, которые непременно согреют сердца зрителей.

– Концертная программа «Лейся, песня русская» (6+), Парк имени Ю.А. Гагарина – цикл выступлений «Летний вечер’ОК» продолжается! В 18:00 на летней эстраде парка ансамбль народной песни «Рушники» ДК «Приокского» при участии Ольги Андреевой, солистки МБУК «Арт-центр», представит душевное музыкальное выступление.

– Концерт группы «Балалайка 62» (6+), ЦПКиО – 19:00, зелёный театр. В программе «Тополиный пух» найдется мелодия на любой вкус – артисты исполнят как русские народные песни, так и лучшие авторские песни и танцевальные эстрадные хиты. Не обойдется событие и без изюминки – приглашенного гостя, потомственного гармониста и по совместительству лауреата многочисленных конкурсов – Ивана Кузьмина.