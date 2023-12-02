Ёлочные игрушки в России подорожали на 20%, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, причиной роста цен стало подорожание материалов. В частности, по словам директора «Хохломской росписи», их игрушки стали дороже на 15–20% из-за дорогой древесины и электроэнергии. Как указывают в компании «Ленигрушка», их производство столкнулось с нехваткой стеклотрубок из Смоленска, через которые выдуваются стеклянные шары и другие украшения.

Руководитель красноярской «Бирюсинки» называет причиной подорожания нестабильность курса рубля и ожидает роста на 10% в следующем году из-за изменения МРОТ.

Общая проблема всех производителей — нехватка специального лака и порошка для узоров. Лак, сделанный по немецкой технологии, после начала СВО приходится ввозить по параллельному импорту. Из-за этого цена сырья выше.