Популярный экстрасенс и клинический психолог Зираддин Рзаев ответил на вопрос журналиста издания pravda.ru о том, когда подойдёт к концу специальная военная операция на Украине. Провидец назвал конкретный год, когда противостояние окончится.
Рзаев заявляет: 2024-й станет финальным в военной операции. У России был шанс завершить всё быстрее, но великодушие русских людей не позволяет им идти на кардинальные меры. Стоит цель — защищать мирных жителей Украины и уничтожать только националистов.
Интересно то, что в 2024 году многое будет работать на победу России. И, что самое интересное, большую роль сыграют переданные Украине F-16.
Вопрос о том, когда завершится спецоперация на Украине, волнует многих. Многочисленные эзотерики пытаются заглянуть в будущее и увидеть день, когда СВО подойдёт к концу. Не стала исключением известный нумеролог Кристина Егиазарова. Свой прогноз по этому вопросу она дала в эфире канала «Россия 1» на передаче «Прямой эфир».
Эксперт в области нумерологии убеждена: ждать в 2024 году окончания противостояния не стоит. А вот 2025 год подарит шанс на позитивные изменения.
СВО, по её словам, завершится для России лучшим образом. Всё дело в счастливом нумерологическом коде нашей страны, который позволяет ей выходить победительницей из любой конфронтации