Эзотерик рассказала об удивительных свойствах талдомского родника

Родник «Иорданка», расположенный в селе Спас-Угол Талдомского городского округа, согласно поверьям, обладает уникальными целительными свойствами.

По словам эзотерика Марины Грауденш, вода из источников действительно может излечивать, но только если они находятся в святом месте — рядом с церквями.

«Церковь никогда не строится в случайном месте. Во сне к монахам или к тем, кто хочет построить храм, приходят святые и буквально ведут их к тому месту, где он должен стоять. Так и вода из ближайшего источника становится святой», — поделилась Грауденш с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Так, рядом с известным родником «Иорданка» в 1795 году была построена церковь, поэтому, по словам эзотерика, источник действительно может помочь человеку очистить ум, снять стресс, набраться сил и даже излечить от болезней.

Однако для последнего, подчеркнула Грауденш, необходима и сила молитвы и веры. Также важны и мысли человека: эзотерик считает, что многие недуги возникают именно из-за негативных мыслей.

«Конечно, влияют и генетика, и окружение, но это не главное. Чтобы вылечиться талдомской водой, нужно перед молитвой разобрать всю историю, из-за которой этот недуг появился, и максимально ее проговорить, понять и отпустить», — посоветовала Грауденш.