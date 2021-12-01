Эзотерик рассказала, как украсить елку, чтобы привлечь любовь и деньги

Эзотерик и парапсихолог Екатерина Вишнякова рассказала 5-tv.ru, как привлечь удачу с помощью новогодних украшений.

Наступающий 2022 год — год голубого водяного Тигра. Считается, что он любит и поощряет упорных, трудолюбивых людей. Специалист советует готовиться к встрече заранее — раздать долги, обязательно прибраться в том месте, где будет встречать праздник.

Так как тигр любит зелень, украсьте помещение живой елкой. Или хотя бы разложите по дому живые еловые ветки. Запах леса позволит создать в жилище праздничную атмосферу.

Психолог советует отмечать в узком кругу людей, которых вы любите, уважаете. Для гостей создайте тёплую уютную атмосферу. Для оформления пространства выбирайте пледы, наволочки на подушки, скатерти пастельных тонов.

Украшения на ёлку должны быть яркими, разных цветов. Обязательно повесьте на дерево игрушку в виде тигра. Увидев её, символ года отблагодарит хозяев.

Вишнякова считает, что цвет игрушек имеет значение. Красный — принесет хозяевам любовь, зеленый — улучшит здоровье, золотистый — привлечет в дом деньги.

Желательно повесить на новогоднюю ель украшения в виде монет.

И, конечно, не забудьте положить под ёлку подарки для детей и взрослых.