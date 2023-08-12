Эзотерик Котов рассказал, как добиться от Персеид исполнения желаний

Наступившие дни прекрасно подходят за наблюдением за самым мощным метеорным потоком года — Персеидами. Яркий звездопад может не только подарить позитивные эмоции и красивые кадры, но и помочь в исполнении самых заветных желаний. Как правильно загадывать желания в Персеиды и что делать, чтобы они сбылись, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал ясновидящий, участник «Битвы экстрасенсов» Юлий Котов.

Котов обращает внимание: в самый пик метеорного потока важно уделить внимание себе, сконцентрироваться на собственных эмоциях, помедитировать. Помогут в достижении цели молитва, йога и даже некоторые аскезы, которые вы можете возложить на себя.

Для исполнения задуманного необязательно наблюдать звездопад: поток сам по себе окажет на человека должное влияние. Но «зрительный контакт», конечно, усилит наши ощущения и станет лишним подтверждением скорого воплощения в жизнь загаданных желаний.