Эзотерик Гулый: услуги тарологов только подорожают из-за введения запрета

Запрет на платные гадания может, как ни странно, только подстегнуть интерес к тарологам и гадалкам, считают специалисты. Эксперт по деловой эзотерике и глава Таро-клуба Александр Гулый в беседе с «Газетой.ру» предположил, что с ограничениями тарологи начнут активнее переходить в области психологии и коучинга. А услуги предсказателей станут дороже.

По мнению Гулого, если консультировать клиентов станет сложнее и рискованнее, рынок сместится к обучению. Возникнет целая индустрия курсов и тренингов, где будут учить применять Таро в разных профессиональных сферах.

Сегодня уже есть случаи, когда мнения таролога учитывают при найме сотрудников. В будущем работодатели будут охотнее нанимать специалистов, которые не только имеют профильное образование, но и владеют навыками работы с картами. Законопроект, с одной стороны, подогревает интерес к теме Таро, а с другой — отпугивает новичков, которые только начинают строить частную практику. Гулый считает, что многие из них пойдут в психологию или коучинг, а цены на консультации для клиентов вырастут.

Гулый также отметил, что такие «новоиспечённые» психологи будут использовать Таро под другими названиями — например, как «метафорические ассоциативные карты» — и применять их для проективных методик без предсказательной функции. Это приведет к сокращению числа классических тарологов и росту интереса к ним, что, естественно, сделает услуги менее доступными по цене.

Даже если гадания за деньги полностью запретят, потребность бизнеса в таких консультациях никуда не исчезнет, считает эксперт. Компании начнут искать легальные формы взаимодействия, чтобы избежать юридических рисков. По данным опроса «Битрикс24», 14% предпринимателей уже обращались к тарологам, и 92% из них остались довольны результатом, напомнил Гулый.

Он также подчеркнул, что у властей есть возможность сделать рынок Таро более прозрачным и контролируемым, если они будут взаимодействовать с представителями этого сообщества.

12 ноября в Госдуме предложили запретить платные гадания на картах Таро. Депутат Андрей Свинцов, автор законопроекта, назвал тарологов, зарабатывающих на предсказаниях, мошенниками. Проект предполагает полный запрет на рекламу услуг тарологов. Свинцов считает, что предсказания на Таро — выдумка, которая противоречит семейным ценностям. Предлагается также блокировать интернет-ресурсы, где продвигаются платные услуги гадания на картах.