Понедельник, 22 мая, 2023
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Эзотерик Алиева объяснила, почему ни в коем случае нельзя фотографироваться в зеркале

7info7
Фото с сайта Pixabay.com, автор Victoria_Regen

Популярный эзотерик Инесса Алиева предостерегла россиян от фотографий в зеркале. По её словам, такие снимки могут нанести большой вред тем, кто их делает.

В интервью изданию «Подмосковье сегодня» специалист объясняет: зеркало имеет свойство сохранять информацию о жилье, хозяине и обо всём, что оно отражает. А ещё оно — воплощение связи между потусторонним и живым.

– Любое зеркало способно не только улавливать информацию человека, но и менять его энергетическое поле, а в некоторых случаях даже судьбу, – объяснила Алиева.

Фотографией в зеркало человек может притянуть к себе фантома. А дух может не просто испортить человеку жизнь, он попытается её у него отнять.

– Также это чревато возможными разногласиями, разрывом отношений или какой-то делёжкой, – говорит эзотерик.

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