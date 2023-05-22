Популярный эзотерик Инесса Алиева предостерегла россиян от фотографий в зеркале. По её словам, такие снимки могут нанести большой вред тем, кто их делает.

В интервью изданию «Подмосковье сегодня» специалист объясняет: зеркало имеет свойство сохранять информацию о жилье, хозяине и обо всём, что оно отражает. А ещё оно — воплощение связи между потусторонним и живым.

– Любое зеркало способно не только улавливать информацию человека, но и менять его энергетическое поле, а в некоторых случаях даже судьбу, – объяснила Алиева.

Фотографией в зеркало человек может притянуть к себе фантома. А дух может не просто испортить человеку жизнь, он попытается её у него отнять.