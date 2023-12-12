Эволюция Букиных: чем отличается новый сериал от старого?

Одна из самых ожидаемых премьер года – перезагрузка истории про Букиных от продакшена Сарика Андреасяна. С момента премьеры проекта «Счастливы вместе» прошло уже 17 лет, поэтому, конечно, за это время очень много изменилось: исторический контекст, подход к юмору, технология съёмки и, конечно, сами герои. Поэтому многие фанаты знаменитой екатеринбургской семьи закономерно задаются вопросом: как будут выглядеть «Букины» – новый сериал по хорошо знакомой вселенной? Об этом накануне премьеры, которая состоится 18 декабря, рассказали в пресс-службе ТНТ.

Жанр

Тогда – ситком

Сейчас – комедийный сериал

В середине нулевых на российском ТВ был расцвет ситкомовского жанра, поэтому появление на ТНТ сериала «Счастливы вместе» воспринималось на ура. Трёхстенная декорация той самой двухэтажной квартиры, съёмка на четыре камеры и довольно однотипное построение юмора (к тому же, идеально точно скопированного с американского оригинала «Женаты…с детьми») в то время считалось нормой и показывало хорошие рейтинги.

Сейчас рассказывать истории на ТВ в подобном ключе уже не принято. Кино и сериалы эволюционируют, их становится всё больше, и качество закономерно растёт. Поэтому снимать ситком в 2023-м году – это уже моветон. «Букины» закономерно поменяют жанр, наконец-то выйдут из павильонов на улицу и превратятся в полноценный комедийный сериал. Если хотите представить, как примерно это будет выглядеть в сравнении с предыдущей версии, то посмотреть, например, «Универ. 10 лет спустя».

Занятия героев

Тогда – продавец обуви, домохозяйка, искательница мужа и Грандмастер Бит

Сейчас – директор магазина, фанатка онлайн-марафонов, разведёнка и горе-бизнесмен

В 2006-м, когда Букины только появились на российских экранах, они во всём целиком и полностью копировали семейство Банди из американского ситкома «Женаты…с детьми». Это порождало некоторые странности, например, двухэтажную квартиру у обычного продавца обуви из Екатеринбурга. Со временем Букины всё глубже погружались в русский культурный код, и в новом одноимённом сериале их история уже никак не будет привязана к американским прообразам.

Что мы уже знаем о сериале «Букины»? Карьера Гены всё-таки продвинется! Теперь он не просто продавец, а директор обувного магазина! А вот Даша на работу вряд ли устроится. Зато она придумала новый способ тратить деньги мужа: онлайн-марафоны!

Светка всегда мечтала выйти замуж. Получилось, но с оговорками. Брак оказался не самым удачным, поэтому дочь Гены и Даши вернётся в родительское гнездо уже в качестве «разведёнки». А Рома попытался построить бизнес, но прокат детских машинок прогорел, и он вынужден не только вернуться в дом родителей, но ещё и устроиться работать к отцу. Кем? Продавцом обуви, конечно!

Дом и соседи

Тогда – двухэтажная квартира и семейство Полено

Сейчас – загородные дом и супруги-стоматологи

Про двухэтажную квартиру мы уже вспоминали: в новом сериале её заменит целый дом! А как иначе, всё-таки Гена – теперь директор магазина, так что новое жильё полагается по статусу. Но на самом деле всё не так радужно, как кажется. Не будем забывать, что это всё-таки Букины, поэтому дом будет разваливаться, а забор – покашиваться.

В отличие от новых соседей – зажиточных стоматологов Валеры и Кати, которых сыграют Максим Лагашкин и Екатерина Стулова – супруги в реальной жизни. У них очень интеллигентная семья, большой и красивый дом, вот только с соседями не повезло. Букины будут постоянно доставать новых соседей постоянными ссорами, криками и покушениями на чужую территорию.