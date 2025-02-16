Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала в телеграм-канале высказывание представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о действиях ВСУ против жителей России.
Бывший премьер-министр Эстонии заявила, что российское мирное население якобы не умирает от рук украинских военных.
Дипломат добавила, что Каллас не может не знать об убийствах, совершенных Киевом. По ее мнению, эстонский политик намеренно солгала в этом вопросе.
Захарова подчеркнула, что регулярно проводит факты и документальные свидетельства преступлений Киева против россиян.