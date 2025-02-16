Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала в телеграм-канале высказывание представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о действиях ВСУ против жителей России.

Бывший премьер-министр Эстонии заявила, что российское мирное население якобы не умирает от рук украинских военных.

«Деградацию есовцев на этом посту мы наблюдаем давно. Честно говоря, думала, что Борреля уже никто не переплюнет по цинизму и аморальности. Но, видимо, есть еще резервы низости», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что Каллас не может не знать об убийствах, совершенных Киевом. По ее мнению, эстонский политик намеренно солгала в этом вопросе.

«Может ли человек, обличенный полномочиями и обладающий этими знаниями, так врать? Да. Это делает Каллас», — пояснила она. Реклама

Захарова подчеркнула, что регулярно проводит факты и документальные свидетельства преступлений Киева против россиян.