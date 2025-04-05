«Это не она!»: отец погибшей в Волгограде школьницы озвучил новую версию трагедии

Волгоградец, чью 13-летнюю дочь нашли под окнами многоэтажки, назвал причиной трагедии неудачное селфи, пишет V1.RU.

Инцидент произошел вечером 30 марта. Возле дома обнаружили тела двух девочек. По одной из версий, виной всему неосторожность при нахождении на высоте.

Отец девочки рассказал, что она жила с ним и его сожительницей. Взглянуть на труп он так и не решился.

«Это было сто процентов из-за селфи. Она любила фотографироваться, но ужасно боялась высоты. Может, хотела доказать себе что-то», — предположил мужчина. Реклама

Он добавил, что у дочери не ладились отношения с матерью. С погибшей простились в пятницу. Как только сняли крышку, по улице разнесся страшный крик: «Это не она!».

Девочка, лежащая в гробу, была совсем не похожа на того подростка, облик которого запомнили близкие и друзья.