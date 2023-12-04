«Это не бизнес — это любовь». История кондитера из Рязани

Рассказ владелицы студии пряников о том, как любимое хобби стало источником вдохновения для многих людей.

Подходим к двери студии пряников и чувствуем невероятный аромат корицы, муската, имбиря, ванили и видим пылающие щеки и счастливые глаза Юлии — кондитера, дизайнера и руководителя собственной мастерской по созданию ароматных имбирных пряников и сладких десертов ручной работы.

Предновогодняя атмосфера заметна невооруженным глазом. Юлия и ее помощница в работе готовят не только индивидуальные заказы, но и корпоративные наборы, а также готовые предложения для тех, кто любит заскочить «в последний вагон» с новогодним подарком.

В процессе мастер-класса по изготовлению пряников мы попросили рассказать об истории развития бизнеса, на что Юлия сразу ответила: «Это не бизнес — это любовь!» И любовь не только к процессу создания пряника, рисунка, а любовь к людям, которые благодарят и искренне наслаждаются результатом кропотливого труда.

От домашней мастерской до аренды отдельного помещения прошло несколько лет непрерывной работы и профессионального роста. И вновь мотивация — отнюдь не миллионы (как думают многие, смеется Юлия (прим. автора). Сейчас ей движет цель показать родной город Рязань авторским пряником и предлагать его как памятный сувенир для туристов нашего города.

«Рязань — чудесный старинный город с богатой историей, родина многих известных людей. Нам есть, что показать и рассказать!» — говорит с горящими глазами пряничный кондитер.

Для этого Юлия проделала сложный бюрократический путь под названием «сертификация пищевой продукции». И теперь ее сладкое творчество представлено в самой студии и некоторых кофейнях Рязани.

Планы у Юлии не только туристические, но локально-ориентированные: жителям нашего города ей хочется дать возможность оказаться на ее месте, приятно провести время в маленькой компании с пользой — испечь пряничный домик в подарок или для своих близких.

В приятном предновогоднем настроении от общения, глубины души и таланта, а также с невероятно красивыми и вкусными подарками мы возвращаемся домой.