Среда, 14 июня, 2023
На главнуюАкценты

Это надо видеть! Команда рязанского ресторана создала уникальный авторский продукт

7info

Команда рязанского ресторана-кухмистерской «Хлебная площадь» создала уникальный авторский продукт. Он не съедобный, но очень необычный и увлекательный. Его рекомендуют попробовать каждому рязанцу и внести в обязательное меню для приезжих гостей.

Ощутить его вкус и почувствовать запах можно, воспользовавшись модным гаджетом — очками виртуальной реальности.

Интрига затянулась…. Но, поверьте, продукт того стоит. Наконец-то стало возможным увидеть главную площадь города Рязани через призму веков.

120 лет исторического наследия уместились в 2 часа виртуальной экскурсии, которую провёл для нас историк, краевед, автор ряда историко-гастрономических проектов в России и Эстонии Александр Вологжанин.

Площадь Ленина, исторически именовавшаяся Хлебной, представлена в виар-реальности в первозданном виде. Командой проекта восстановлено 11 безвозвратно утраченных архитектурных элементов. Оцифровано, раскрашено и переведено в стерео-формат 40 архивных фотографий. При помощи нейросети создано 5 бытовых сцен из жизни Рязани.

Мы поднялись над Рязанью на высоту птичьего полёта и, пролетев через пространство и время, приземлились непосредственно в кухмистерской «Хлебная площадь», где нас ждала греющая кровь беседа в реальных исторических декорациях.

Хотите прокатиться на машине времени? Записывайте явки и пароли.

Контактное лицо проекта Ольга. Телефон для связи: + 7952 122 71 80.

Это надо видеть! Команда рязанского ресторана создала уникальный авторский продукт

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

«Больница «РЖД-Медицина» города Рязани»» отметила 60-летие

Поздравить коллектив больницы пришли представители региональной власти и муниципалитетов, руководства Московской железной дороги (МЖД), областного Фонда ОМС, профсоюзов.

Елена Васильева назначена замминистра культуры Рязанской области

Ранее Васильева руководила ГУ ЗАГС Рязанской области. После её ухода исполняющим обязанности руководителя назначена экс-мэр Рязани Елена Сорокина.

Пляжи Рязани готовы к купальному сезону

Все городские пляжи укомплектованы штатом из матросов-спасателей, медработников, уборщиков, имеют оборудованные спасательные посты и медицинские пункты

В Касимовском районе пожарные тушат мусорный полигон

На месте происшествия работают 3 единицы пожарной техники, 6 единиц инженерной техники, в том числе для подвоза воды.

Рязанская и Новгородская области готовы реализовывать проекты в науке и социальной сфере

Об этом сказал в своем комментарии губернатор Павел Малков после церемонии подписания плана мероприятий с правительством Новгородской области

История портрета рязанской Игуменьи из коллекции Рязанского художественного музея

Фигура игуменьи написана в полный рост. Она облачена в чёрные одежды. Почти монохромный колорит картины по-особому красив.

Администрация Рязани отчиталась о ходе капремонта семи школ

Ремонтные работы в образовательных учреждениях начались после окончания учебных занятий и ведутся в соответствии с графиком.

На школе в Рязани установят мемориальную доску разведчику, погибшему во время СВО

Боец героически погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, посмертно награжден орденом Мужества.

В Рязани прошёл межнациональный турнир по мини-футболу «Мяч добра»

По итогам соревнований 1 место заняла команда «АРАРАТ», 2 место у команды «АЛМАЗ», 3 место – команда «САМАНИ».

Павел Малков: «Цель – за два года полностью обновить весь пассажирский транспорт»

На Петербургском форуме губернатор обсудил сотрудничество в обновлении парка общественного транспорта с главой Росагролизинга Павлом Косовым.

Владимир Путин поручил создать в Рязанской области центр по производству беспилотных систем

Зампред областного правительства Юлия Швакова отметила, что центр будет развиваться с использованием возможностей Аэрокосмической долины.

Бомбей: от тропы прокаженных до легендарной иранской пекарни

Набережная Марин-драйв к закату превращается в переполненный кинотеатр. Правда, протяженностью в 3,5 км. Для местных жителей это ритуал. Для иностранцев, впервые оказавшихся в Бомбее, must see, согласно путеводителю. Волны тихо плещутся о прибрежные глыбы камней. Взор скользит по кромке залива и сталкивается с величественными небоскребами. Горизонт разливается...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации