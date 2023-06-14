Это надо видеть! Команда рязанского ресторана создала уникальный авторский продукт

Команда рязанского ресторана-кухмистерской «Хлебная площадь» создала уникальный авторский продукт. Он не съедобный, но очень необычный и увлекательный. Его рекомендуют попробовать каждому рязанцу и внести в обязательное меню для приезжих гостей.

Ощутить его вкус и почувствовать запах можно, воспользовавшись модным гаджетом — очками виртуальной реальности.

Интрига затянулась…. Но, поверьте, продукт того стоит. Наконец-то стало возможным увидеть главную площадь города Рязани через призму веков.

120 лет исторического наследия уместились в 2 часа виртуальной экскурсии, которую провёл для нас историк, краевед, автор ряда историко-гастрономических проектов в России и Эстонии Александр Вологжанин.

Площадь Ленина, исторически именовавшаяся Хлебной, представлена в виар-реальности в первозданном виде. Командой проекта восстановлено 11 безвозвратно утраченных архитектурных элементов. Оцифровано, раскрашено и переведено в стерео-формат 40 архивных фотографий. При помощи нейросети создано 5 бытовых сцен из жизни Рязани.

Мы поднялись над Рязанью на высоту птичьего полёта и, пролетев через пространство и время, приземлились непосредственно в кухмистерской «Хлебная площадь», где нас ждала греющая кровь беседа в реальных исторических декорациях.

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Контактное лицо проекта Ольга. Телефон для связи: + 7952 122 71 80.