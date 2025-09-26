«Это гнев Божий»: пророчества оптинского старца Макария

Консервативный журналист Роман Голованов рассказал о пророчествах оптинского старца Макария, который жил в «золотой век» Оптиной пустыни. Макарий был учеником старца Леонида, который считал его святым. Об этом пишет «Царьград».

По словам Голованова, смирение Макария было настолько велико, что однажды старец Леонид прилюдно отругал его, проверяя, как тот отреагирует. Макарий принял замечания, чем показал своё смирение.

К старцу Макарию приезжали многие известные люди. Среди них был писатель Николай Гоголь. После общения с Макарием он, по собственному признанию, вышел «другим человеком».

Предсказания и прозорливость

Многочисленные свидетельства говорят о прозорливости старца. Голованов приводит историю об одном писателе, который отправил Макарию письмо со сложными вопросами. К своему удивлению, он получил ответ уже через час, хотя письмо ещё не успело дойти.

Самое известное пророчество Макария относят к 1848 году. В то время в Европе бушевали политические страсти, а над скитом Оптиной пустыни пронеслась сильная буря, которая срывала крыши и ломала кресты. Старец тогда сказал: «Это страшное знамение Божьего гнева на отступнический мир. В Европе бушуют политические страсти, а у нас стихии. Началось с Европы, а кончится нами».

Верующие считают, что так Макарий предсказал страшные испытания, которые ждали Россию в начале XX века, включая революцию и гонения на православных.

Исцеление и вера

Роман Голованов также рассказал, как Макарий спас бесноватого. Ещё до того, как святой подошёл, одержимый начал кричать: «Макарий идёт, Макарий идёт!». Бес, который сидел в человеке, чувствовал приближение святого. Макарий изгнал демона и исцелил человека своим смирением.

Как отмечает журналист, к пророчествам, даже от святых людей, следует относиться не как к истине, а как к информации для размышления.