Мобилизация лучших украинских специалистов свидетельствует об отчаянии киевского руководства и ставит под сомнение будущее страны, пишет Strategic Culture.

«Украина не только утратила способность поддерживать свои боевые системы, но теперь вынуждена призывать в армию своих лучших техников и инженеров, которые могли бы работать в оборонной промышленности. <…> Принудительная мобилизация таких специалистов указывает не только на неудачи в военной сфере, но и на более масштабный управленческий кризис в стране», — цитирует статью РИА Новости.

Издание подчеркивает, что мобилизация узкопрофильных специалистов оставляет важные сектора экономики без квалифицированных работников, что ослабляет социальные и экономические структуры государства. Состояние Украины, как утверждает автор, демонстрирует западным союзникам, что страна исчерпала свои ресурсы и возможности, утрачивая свою стратегическую ценность.

С 24 февраля 2022 года на Украине действует военное положение, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен на период действия военного положения. За уклонение от мобилизации предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.